“Xiomara cumplió con su Alianza, casi se deshace hasta el partido por cumplir los acuerdos”, dice ‘Mel’ Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi seis meses de gobierno, la alianza conformada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) a nivel presidencial parece haber llegado a su fin, luego de que los líderes de ambas instituciones se han mostrado inconformes por el desempeño de la contraparte.

El primero en abrir la polémica fue el designado presidencial y actual presidente del PSH, Salvador Nasralla, quien aseguró en un foro de televisión que no volvería a hacer una alianza política con Libre, pues no cumplieron con lo prometido antes de las elecciones de noviembre de 2021.

“Yo sinceramente fui obligado a hacer una alianza con el partido Libre, no tenemos ningún acercamiento ideológico. Por supuesto que nos conocemos, la familia Zelaya eran mis amigos de dinero cuando yo regresé de estudiar de Chile, los conozco desde siempre. Hicimos una alianza por la necesidad de sacar un delincuente y se cumplió el objetivo. Si yo no hubiera hecho esa alianza en este momento el presidente sería Juan Orlando Hernández”, inició diciendo Salvador Nasralla.

Sin embargo agregó: “No volvería a hacer una alianza con Libre porque no cumplieron lo que firmamos. Si ellos hubieran cumplido lo que firmamos quiere decir que son personas de palabra, pero como no cumplieron lo que firmaron yo no puedo ir nuevamente a una cosa que ellos no cumplieron. Ellos me hablaron de que íbamos a tomar las decisiones juntos, no estamos tomando las decisiones juntos ni a distancia”.

Ante esto, ni la presidenta Xiomara Castro ni su esposo, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, se habían pronunciado... Hasta este sábado, cuando “Mel” -como se le conoce popularmente al expresidente hondureño- aprovechó la oportunidad durante una reunión con los diferentes colectivos de su partido para referirse al tema.