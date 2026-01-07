¡Olimpismo a flor de piel! El carnaval de la Ultra Fiel previo a la final Olimpia - Marathón

Estas son las mejores imágenes de la llegada de la Ultra Fiel al Estadio Chelato Uclés.
Desde muy temprano, la Ultra Fiel hizo su llegada al coloso capitalino para alentar al León en la final en donde busca la copa número 40.
Los integrantes de la barra del Olimpia se mostraron muy animados previo a ingresar al estadio.
Ni los más pequeños se quisieron perder la fiesta del Rey de Copas en la previa de la gran final.
Las bengalas que sobraron de las fiestas de fin de año iluminaron el carnaval olimpista.
El olimpismo se encargó de pintar de blanco el Nacional.
La pirotecnia de color blanco anunció la llegada de la Ultra Fiel al Chelato Uclés.
Pidiendo una nueva copa para las extensas vitrinas del Albo, los aficionados olimpistas se dejaron la voz en las afueras del estadio.
Movido por la pasión y el amor incondicional por su club, este aficionado en silla de ruedas conmovió a los presentes.
Las banderas de la Ultra ondearon por todo lo alto antes del decisivo partido por el título de Liga Nacional.
El olimpismo dio una nueva muestra de su locura por el Viejo León.
Como ya es una costumbre en cada partido decisivo, la Ultra Fiel acaparó todas las miradas antes de que el balón se ponga en marcha.
Los seguidores del Olimpia lucieron sus colores con orgullo.
Los cánticos no pudieron faltar entre los aficionados olimpistas.
Un mar de tres colores acompaña al Olimpia en la gran final del Apertura.
El olimpismo confía plenamente en que este miércoles el Rey de Copas alce la copa número 40 en su historia.