¡Olimpismo a flor de piel! El carnaval de la Ultra Fiel previo a la final Olimpia - Marathón

Bajo un gran ambiente y una entrega total como la que le piden a los jugadores en cada partido, la Ultra Fiel ha puesto el color previo a la final del Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:28
Estas son las mejores imágenes de la llegada de la Ultra Fiel al Estadio Chelato Uclés.

 Fotos: Mauricio Ayala | El Heraldo
Desde muy temprano, la Ultra Fiel hizo su llegada al coloso capitalino para alentar al León en la final en donde busca la copa número 40.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Los integrantes de la barra del Olimpia se mostraron muy animados previo a ingresar al estadio.

Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Ni los más pequeños se quisieron perder la fiesta del Rey de Copas en la previa de la gran final.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Las bengalas que sobraron de las fiestas de fin de año iluminaron el carnaval olimpista.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
El olimpismo se encargó de pintar de blanco el Nacional.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
La pirotecnia de color blanco anunció la llegada de la Ultra Fiel al Chelato Uclés.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Pidiendo una nueva copa para las extensas vitrinas del Albo, los aficionados olimpistas se dejaron la voz en las afueras del estadio.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Movido por la pasión y el amor incondicional por su club, este aficionado en silla de ruedas conmovió a los presentes.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Las banderas de la Ultra ondearon por todo lo alto antes del decisivo partido por el título de Liga Nacional.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
El olimpismo dio una nueva muestra de su locura por el Viejo León.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Como ya es una costumbre en cada partido decisivo, la Ultra Fiel acaparó todas las miradas antes de que el balón se ponga en marcha.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Los seguidores del Olimpia lucieron sus colores con orgullo.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Los cánticos no pudieron faltar entre los aficionados olimpistas.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
Un mar de tres colores acompaña al Olimpia en la gran final del Apertura.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
El olimpismo confía plenamente en que este miércoles el Rey de Copas alce la copa número 40 en su historia.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
