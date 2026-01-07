  1. Inicio
Llegada de La Ultra Fiel al estadio para apoyar al Viejo León

Llegada de La Ultra Fiel marca el inicio de la fiesta en las gradas, mostrando su apoyo incondicional al Viejo León con cánticos, banderas y emoción antes del partido.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 19:44
El Heraldo Videos