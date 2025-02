Xiomara Castro retrocede a la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos

Anuncio que he llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva. En consecuencia he asegurado el respeto a la...

Uno de los sectores que más abogó y exigió públicamente replantear la decisión de denunciar el Tratado de Extradición fue la empresa privada de nuestro país.

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, sobre las relaciones con Estados Unidos, expresó: “Nosotros creemos que nunca han estado rotas, han estado con alguna distención en algunos temas, pero creemos que este es un nuevo gobierno de los Estados Unidos y deberíamos de estar pensando en que deberíamos de normalizarse esas relaciones con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante”.

”Yo creo que en eso no se mira de qué partido son, la extradición no tiene color político. Se piden porque han cometido acciones ilegales y que violan los convenios, entonces no hay que verle no hay que ponerle colores políticos a la extradición. La ley debe de ser pareja”, apuntó Urtecho.