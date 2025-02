Jorge Cálix convoca a marchas para exigir que no se elimine la extradición con EE UU

“Yo no quiero ver otra vez que los narcos ponen cualquier cantidad de negocios y como aquí no tienen ningún antecedente penal, puedan ir a un banco a tramitar un préstamo que es perfectamente legal porque no tienen ningún antecedente criminal”, declaró este día en una entrevista.

Asimismo, el aspirante presidencia del movimiento “Juntos por el Cambio” manifestó que los narcotraficantes se han convertido en “reyes” por su poder económico o violento con el cual son capaces de someter a policías, militares, fiscales y demás.

Además, aclaró que la actividad no solo va dirigida para los militantes del Partido Liberal, sino también para todas las personas interesadas en sumarse a las movilizaciones.

“Los que están a favor de la extradición son bienvenidos. Los que están en contra de la extradición son los que están en el gobierno porque la quitaron”, apuntó Cálix.

Cabe resaltar que en su publicación en su cuenta de X, Cálix se refirió al peculiar gesto que hizo el también precandidato presidencial liberal Salvador Nasralla, quien en una concentración política en Lempira se puso de rodillas para clamarle a la presidenta Xiomara Castro a que retroceda en su decisión de dar por terminado el tratado de extradición, el cual finalizará el próximo 28 de febrero.

A criterio de Cálix, no es hincándose ante la mandataria que se podrá hacer presión para exigir que se mantenga el tratado de extradición, sino manifestándose en las calles. Asimismo, hoy afirmó que él de rodillas “solo ante Dios, no ante los hombres”.