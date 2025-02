“Me pongo de rodillas”: Nasralla pide a Xiomara Castro que no denuncie el Tratado de Extradición

Lempira, Honduras.- El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, protagonizó un momento inesperado este domingo en una concentración política en Piraera, Lempira, donde se arrodilló públicamente para pedirle a la presidenta Xiomara Castro que desista de denunciar el Tratado de Extradición de Honduras con Estados Unidos.

Nasralla argumentó que si la mandataria no revierte su decisión, el país enfrentará consecuencias económicas graves. “Después del 28 de febrero no va a haber dinero, no van a venir las remesas si esta señora no elimina la denuncia que hizo para que no continúe la extradición”, declaró frente a los simpatizantes que se habían congregado durante su gira política.

El aspirante presidencial acusó a la mandataria de querer derogar el tratado para proteger a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, así como a su cuñado “Carlón” Zelaya y su hijo. “Es muy humano que lo haga, pero ella es la presidenta de Honduras. Si no elimina esa denuncia, habrá hambruna”, expresó Nasralla ante el público que lo vio ponerse de rodillas.