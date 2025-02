Jorge Cálix sobre acción de Nasralla: “A mí no me van a ver de rodillas ante el Gobierno”

“Vi a otro candidato decir, no decir, hincarse ante Xiomara Castro, su excompañera de fórmula, en dos ocasiones. El Partido Liberal no necesita a alguien que se le hinque, a una persona que se le hinca a los narcotraficantes, el Partido Liberal necesita un hombre que se ponga de pie ante el narco gobierno y que lleve la bonita bandera hasta la presidencial”, mencionó Cálix ante la multitud.

Estas declaraciones surgen en relación con el acto que realizó Salvador Nasralla, uno de los precandidatos liberales, durante su concentración en Lempira, donde se puso de rodillas para rogarle al gobierno que no quite la extradición.

“También vi a ese mismo candidato callando a la gente en un evento y pidiéndole, exigiéndole respeto, no se exige, el respeto se gana y yo no quiero a ustedes callados, yo quiero verlos alegres, yo quiero verlos sonriendo”, mencionó.

“¡Ya no más a los que se le hincan a los narcos! ¡Ya no más a los que le venden el lugar!”, clamó.

“Yo quiero al Partido Liberal alegre, yo quiero al Partido Liberal luchando, no me quitan el peor de cuando tienen que ver con el tema de vida”, dijo.

“Yo vengo a ver de rodillas al gobierno. Aquí no me van a ver de rodillas ante el narcofamilión. Yo no quiero al Partido Liberal hincado”, gritó.

Nasralla pide de rodillas a Castro que no quite la extradición

Nasralla protagonizó un momento inesperado este domingo en una concentración política en Piraera, Lempira, donde se arrodilló públicamente para pedirle a la presidenta Xiomara Castro que desista de denunciar la extradición.

Nasralla argumentó que si la mandataria no revierte su decisión, el país enfrentará consecuencias económicas graves. “Después del 28 de febrero no va a haber dinero, no van a venir las remesas, si esta señora no elimina la denuncia que hizo para que no continúe la extradición”, declaró.

El aspirante presidencial acusó a la mandataria de querer derogar el tratado para proteger a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, así como a su cuñado “Carlón” Zelaya y su hijo. “Es muy humano que lo haga, pero ella es la presidenta de Honduras. Si no elimina esa denuncia, habrá hambruna”, expresó Nasralla ante el público que lo vio ponerse de rodillas.