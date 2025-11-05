  1. Inicio
Xiomara Castro llega a Brasil para participar en Cumbre Climática COP30

La presidenta Xiomara Castro también se reunirá con su homólogo, Lula da Silva, y le entregará un reconocimiento

  • 05 de noviembre de 2025 a las 13:52
La jefa de Estado de Honduras llegó a Brasil por segunda vez en su mandato.

Foto: Cortesía gobierno

Belém, Brasil.- La presidenta Xiomara Castro arribó la tarde de este 5 de noviembre a Belém, capital del estado de Pará, que colinda con el Amazonas y donde se desarrollará la Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas.

Castro Sarmiento estará en el evento magno de jefes de Estado que dará inicio este 6 de noviembre al viernes 7.

Además, la mandataria hondureña sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó el gobierno de Honduras.

Raúl Graugnard, embajador de Honduras en Brasil, informó que la jefa de Estado "participará como testigo de honor en la firma de la carta de intención para la primera compra de créditos de carbono, un mecanismo que permitirá financiar proyectos ambientales y fortalecer las acciones de apoyo a países como Honduras en la lucha contra el cambio climático".

El diplomático abonó que "Honduras podría obtener importantes beneficios al ser una nación con bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono".

Sobre el encuentro entre los presidentes de Honduras y Brasil, Graugnard declaró: "Se tocará temas inherentes al apoyo como en energía, infraestructura, cooperación e intercambios culturales

Se prevé que la reunión sea este mismo 5 de noviembre y Xiomara Castro entregará una reconocimiento al jefe de Estado brasileño.

¿Qué es la COP30?

Tiene como nombre Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) y abierta a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (Río-92).

Tiene como propósito abordar la temática del calentamiento global y buscar soluciones entre todas las naciones.

La COP30 tiene como objetivo cinco aspectos: mitigación, adaptación, financiación, tecnología y capacitación.

Enfatiza en que los países desarrollados deben liderar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para acciones de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

