“Mínimo, entre 10 mil a 15 mil lempiras mensuales de personas que me dicen: ‘necesito para la medicina, para esto... y se le da, o sea, no ajusta y muchas veces es injusto que mucha gente piensa: ‘¡Ay, este gana 109 mil!’, si solo de impuestos son 16 mil lempiras, por eso uno tiene que ser consciente”, manifestó.

Tras su nombramiento, en una entrevista para Criterio, Briceño reconoció no tener formación para el cargo, pues aunque en la carrera de Derecho se maneja el tema ambiental, no posee una carrera en el área.

“Expertos no somos, no voy a mentir, pero tampoco no es que no podamos ejercer ese tema sin ningún problema”, indicó, pues dijo que desde joven trabajó con organizaciones, asociaciones e iglesias involucradas en temas de reforestación.