El voto de la juventud será decisivo en los resultados de las elecciones de 2025

“Históricamente, en las elecciones primarias solamente vota el 40% del padrón habilitado. El padrón electoral se ha venido ampliando; ahorita entrarán cerca de 600,000 nuevos votantes, que no significa nuevos votos, significa 600 mil personas habilitadas para votar”, recordó el analista Luis León. Según el analista, “lo que yo sí creo es que los jóvenes vuelven a ser, y esta vez mucho más, la opción para los candidatos.

4

De acuerdo con el último censo del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 600,000 jóvenes votarán por primera vez. Entre el número de la población joven en Honduras habilitada para ejercer el sufragio, 639,318 tienen entre 26 y 30 años, mientras que los menores de 25 años suman 2,372,124.

5

“La nueva gente que viene detrás de nosotros no solo tiene ese tema, sino que además tiene una visión de las cosas que, si eso no les llama la atención, no se meten en eso. Yo creo que ese es el problema y ese es el reto”, destacó el analista Germán Leitzelar.

6

Ante un inminente cambio generacional, analistas calificaron de contradictorios los discursos políticos, ya que durante las campañas le apuntan a la juventud, olvidándose de ellos después de las elecciones.