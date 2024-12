CNE asegura avanza procesos y protocolos rumbo a elecciones primarias

“Recordamos a los partidos políticos que, según la Ley Electoral, es obligatorio el uso de dispositivos biométricos para identificar a los votantes. Divulgar rumores sobre la posibilidad de no utilizar este mecanismo de transparencia es irresponsable, daña la credibilidad institucional y disminuye la confianza de los ciudadanos”, recordó.

A criterio del exconsejal del CNE, Germán Lobo, en cuanto al software, sería recomendable que el ente electoral adjudique el manejo a la misma empresa que transmitirá los datos, ya que los aparatos fueron utilizados con su sistema.

“El CNE debe agilizar el paso porque no me gustaría que estuviéramos viviendo la misma experiencia que en 2021, donde todavía andábamos repartiendo equipos el día de las elecciones”, recomendó.

Continuó: “Lo que me preocupa son los tiempos. El CNE debe apurar el paso; no hemos visto que se haya dado la adquisición de software, no se ha definido si van a contratar por medio de renta o compra de los equipos que hacen falta”.