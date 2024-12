Liberales apuntan a salir unidos luego de elecciones primarias de 2025

6

“Una unión, un compromiso que después del 9 de marzo vamos a salir unidos y no lo que pasó, donde hubo pleitos y más, lo que hicieron fue dañar el partido”, destacó la diputada.

7

El precandidato presidencial Salvador Nasralla disipó la posibilidad de firmar un acuerdo, sin embargo, destacó que brindará su palabra de llevar una campaña limpia y respetar los resultados, mientras se den en el marco de la transparencia.

8

“La culpa la tiene ‘Mel’ Zelaya, porque él me demostró que firmar un documento no sirve para nada. Entonces yo no me voy a arriesgar a firmar ningún tipo de documento. Yo les doy mi palabra de que yo voy a apoyar a la persona que resulte ganadora dentro del partido”, afirmó Nasralla.

9

Cálix también propuso que no haya alianzas entre liberales y el Partido Libre.