Presidente de la CNBS: Iván Velásquez ha mentido, no hay rastro de fondos que dice tener

Sin embargo, durante una diligencia efectuada el lunes con participación del Ministerio Público, la CNBS y representantes de los propios inversionistas (socios afectados), se comprobó que "Iván Velásquez ha estado mintiendo al declarar públicamente que tenía 200 mil millones de lempiras” en bancos. Sierra explicó que ayer -Velásquez- al ser entrevistado por el MP, frente a los socios, "no logró sustentar esa información ni presentó estados de cuenta".

En la inspección realizada ayer, se encontró que solo cuenta con los 69 millones de lempiras que estaban en las cuentas congeladas, más un millón en efectivo hallado en cajas dentro de la oficina, y una cantidad adicional de dinero que Velásquez escondía en su vehículo.

Sierra también denunció que Velásquez no ha podido comprobar que devolvió los 358 millones de lempiras que se identificaron como recaudados en distintas oficinas de Koriun en el país. “Dice que ya pagó a los clientes, pero no hay registros contables que lo respalden. No hay certeza de que ese dinero, que fue contado por el MP y devuelto temporalmente a Koriun, haya sido realmente entregado a los afectados”, subrayó.