Videos muestran el impacto de las lluvias en la zona norte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Doce horas de lluvias continuas desde la noche del lunes provocaron inundaciones en calles, viviendas y áreas comerciales de la zona norte del país, afectando la movilidad y las actividades cotidianas de cientos de habitantes. En San Pedro Sula, vecinos reportaron calles anegadas en sectores como Ticamaya, Bosques de Jucutuma y San José del Boquerón, donde varias personas quedaron varadas cuando intentaban llegar a sus lugares de trabajo.

En la colonia Los Cruces, en Chamelecón, al menos 15 viviendas resultaron inundadas. "Es triste ver cómo el agua entraba y subía durante la madrugada", dijo entre lágrimas Rosa Aguilar, afectada por la crecida que alcanzó la altura de las rodillas. Las fuertes lluvias registradas también provocaron inundaciones en la colonia Las Palmeras, en el sector Nuevos Horizontes de Puerto Cortés. Los residentes reportaron acumulación de agua en las calles y en el interior de varias viviendas, lo que obligó a algunas familias a movilizar sus pertenencias para evitar daños

En La Ceiba, Atlántida, las autoridades suspendieron las clases en centros educativos para evitar riesgos a la población estudiantil.

También se reportó el arrastre de vehículos por la crecida súbita de la quebrada de Adán y el mercado San Isidro volvió a quedar bajo el agua, afectando a comerciantes que cada temporada sufren pérdidas similares.