Vicepresidente del CN, Rasel Tomé, pide declarar “non grata” a embajadora Laura Dogu

En marzo de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo oficial el retiro de la visa a Rasel Tomé, luego de fuera incluido en la Lista Engel en julio de 2022 y de ser señalado de atentar contra los procesos e instituciones democráticas.

En esa ocasión, Tomé también arremetió contra Estados Unidos acusando a sus autoridades de tener “doble moral” y rechazó los señalamientos en su contra.

“¿Cuál es la doble moral? A mí no me importa lo que digan las posiciones políticas del Departamento de Estado, hace 23 años invadieron Irak diciendo que había armas químicas y resultó siendo mentira. Mi vista está para Asia para allá es que vamos a mirar no me preocupa esa visa”, dijo en rueda de prensa en esa fecha.

En la publicación de la Lista Engel, Estados Unidos sostiene que Tomé “incurrió en una importante corrupción” cuando era presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Estados Unidos señala a Tomé de haber utilizado su cargo para malversar aproximadamente $327,000 de fondos públicos.