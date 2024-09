“Pepe” Lobo sobre el nombramiento de Rixi Moncada: “Esos movimientos no son así nomás”

“Hay algo que todos debemos analizar. Aquí hay algo, esos movimientos no son así nomás. Subestimar a esos (refiriéndose al oficialismo presidido por Libre) es un error”, declaró Lobo Sosa ante medios de comunicación.

“Ellos deben de saber, ¿para qué les van a dar golpe? Ellos no ocupan golpe, solo deben de esperar que lleguen las elecciones, el golpe se los va a dar el pueblo hondureño”, indicó.

Este supuesto plan de conspiración fue uno de los argumentos del gobierno para ponerle fin al Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Esto sumado a las declaraciones de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, quien cuestionó que el extitular de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas se reunieran con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa en Venezuela.

No obstante, Lobo Sosa calificó que la decisión del gobierno fue una respuesta. “En toda acción hay una reacción. Si vos te metés en lo que no debés meterte, te va a regresar, es lógico”, opinó.

Lobo Sosa, al igual que otros políticos, figura dentro de la lista del Ministerio Público (MP) de personajes que fueron mencionados durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a prisión por narcotráfico.

“Pepe” comentó que todavía no ha sido llamado por el MP para dar sus declaraciones, como lo han hecho Óscar Nájera, Reynaldo Ekónomo y Carlos Zelaya. No obstante, asegura que si no es llamado en un lapso de entre dos a tres meses, él mismo se apersonará a la Fiscalía.