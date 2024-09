Ana García: ¿Cuál será la nueva cortina de humo ante fracaso del gobierno de Libre?

El pueblo hondureño merece saber la verdad...

El movimiento Avanza, liderado por Ana García de Hernández, comunica lo siguiente:

Que el Partido Nacional ha sido el verdadero defensor de la paz y seguridad de nuestro país.

Fuimos nosotros los que aprobamos la extradición de hondureños por delitos vinculados al narcotráfico.

Que en el gobierno nacionalista se hicieron las mayores reformas para la creación de juzgados con jurisdicción nacional, la creación de leyes para reducir a los narcotraficantes su capacidad operativa, la creación del escudo aéreo, marítimo y terrestre. Para que Honduras dejara de ser un paso de la droga hacia los países del norte.

Merece saber la verdad... que se crearon los juzgados especiales en la privación de bienes por procedencia ilícita, la creación de fiscalías especializadas, creación de la Policía Militar de Orden Público, la policía Tigres, con la capacidad de operar contra el crimen organizado.

Recordarles que fuimos los nacionalistas los que le devolvimos la paz al pueblo hondureño, y se pudo evidenciar con el punto de quiebre en la tasa de homicidios, la cual era del 86.47 por cada 100,000 habitantes y en el gobierno de Juan Orlando llegó a ser del 38.63.

Acciones que se tomaron con valentía a pesar de amenazas y rumores en contra del presidente Juan Orlando Hernández, porque los nacionalistas entendemos que la seguridad del pueblo hondureño no es negociable, por lo que lamentamos el retroceso en la seguridad del país que representa la decisión de Libre de quitar la extradición.

El actual gobierno y el Consejo Nacional de Defensa deben actuar con responsabilidad. Que se conozca la verdad y que nos expliquen ¿en qué se basan para decir que el tratado de extradición podría ser utilizado por los Estados Unidos para la desestabilización del país, además que se utilizará como arma política en la conspiración para asestar un golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral?

Además, es vital que el gobierno apruebe el presupuesto para llevar a cabo las elecciones primarias e internas y que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya explique el nombramiento de Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libre, actualmente en campaña política que ahora ha sido nombrada como secretaria de Estado de Defensa, lo cual politiza la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y pone en entredicho la transparencia del proceso electoral en manos de una precandidata, lo cual a todas luces no es ético ni moralmente correcto.

El pueblo no merece más distracciones, cuando nuestra gente no tiene comida en la mesa, no hay medicinas en los hospitales, no hay empleos, y cada día la inseguridad aumenta... Hace dos días sucedió una masacre donde falleció una niña de 3 años, lo cual lamentamos profundamente, nuestra gente vive con miedo...

Nos mantienen entretenidos, hace unas semanas era la construcción de la cárcel del Cisne, hoy es el caos que nos generan para beneficiar a los narcotraficantes y mañana ¿Cuál será la nueva cortina de humo ante el fracaso del gobierno de Libre y los verdaderos problemas que sufre nuestro pueblo?

Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la paz. No permitiremos que se desmoronen los pilares que tanto hemos luchado por construir.

El pueblo merece saber y recordar que es el Partido Nacional quien realmente ha estado y estará por una Honduras unida, en paz y justicia!!

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de septiembre de 2024

Movimiento Avanza por la Justicia y la Unidad del Partido Nacional