Viceministro de Educación niega información a la que llama prensa oligárquica

Tegucigalpa, Honduras.- En una actitud de intolerancia, el viceministro de Educación, Edwin Hernández, se negó a proporcionar información sobre el proceso de segunda recuperación del año lectivo 2025 a EL HERALDO. Pese a tratarse de un tema de interés para la comunidad educativa, el polémico funcionario, al que el Estado le paga un salario por desempeñar su puesto, fue cortante y maleducado con la periodista de este rotativo, cuando le abordó vía mensaje de WhatsApp sobre el proceso educativo. "Viceministro, buen día. Le escribo para solicitarle una entrevista en torno a la segunda recuperación 2025 que fue recientemente anunciada. Consultarle ¿cómo se desarrollará este proceso de recuperación para los estudiantes hondureños?", le consultó la comunicadora.

Cuatro minutos más tarde, Hernández respondió de forma cortante, evitando explicar cómo se desarrollará el proceso académico que afecta directamente a estudiantes, padres de familia y docentes. "No hija, para EL HERALDO no tengo ni tendré tiempo. Rechazo total a los medios oligárquicos", fue su escueta e irresponsable respuesta, siendo un funcionario. La falta de información oficial sobre la segunda recuperación agrava la incertidumbre en el deficitario sistema educativo, especialmente cuando se trata de un derecho académico que impacta el futuro de miles de alumnos. El 19 de enero, a pocos días del comienzo del año lectivo en Honduras, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante el 2025 tanto en los centros educativos gubernamentales como no gubernamentales del país. La circular no especifica el tipo de modalidad, método o evaluación que desarrollará el proceso de recuperación 2025, Por lo que, en busca de más detalles, este rotativo acudió a las autoridades educativas, sin éxito de una respuesta favorable.

Recalcitrancia partidaria