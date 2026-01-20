Viceministro de Educación niega información a la que llama prensa oligárquica

Tegucigalpa, Honduras.- En una actitud de intolerancia, el viceministro de Educación, Edwin Hernández, se negó a proporcionar información sobre el proceso de segunda recuperación del año lectivo 2025 a EL HERALDO.
Pese a tratarse de un tema de interés para la comunidad educativa, el polémico funcionario, al que el Estado le paga un salario por desempeñar su puesto, fue cortante y maleducado con la periodista de este rotativo, cuando le abordó vía mensaje de WhatsApp sobre el proceso educativo.
"Viceministro, buen día. Le escribo para solicitarle una entrevista en torno a la segunda recuperación 2025 que fue recientemente anunciada. Consultarle ¿cómo se desarrollará este proceso de recuperación para los estudiantes hondureños?", le consultó la comunicadora.
Cuatro minutos más tarde, Hernández respondió de forma cortante, evitando explicar cómo se desarrollará el proceso académico que afecta directamente a estudiantes, padres de familia y docentes.
"No hija, para EL HERALDO no tengo ni tendré tiempo. Rechazo total a los medios oligárquicos", fue su escueta e irresponsable respuesta, siendo un funcionario.
La falta de información oficial sobre la segunda recuperación agrava la incertidumbre en el deficitario sistema educativo, especialmente cuando se trata de un derecho académico que impacta el futuro de miles de alumnos.
El 19 de enero, a pocos días del comienzo del año lectivo en Honduras, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante el 2025 tanto en los centros educativos gubernamentales como no gubernamentales del país.
La circular no especifica el tipo de modalidad, método o evaluación que desarrollará el proceso de recuperación 2025, Por lo que, en busca de más detalles, este rotativo acudió a las autoridades educativas, sin éxito de una respuesta favorable.
Recalcitrancia partidaria
Hernández ha sido muy cuestionado por su temperamento explosivo cuando se trata de defender la ideología de izquierda de su partido afín, Libertad y Refundación (Libre).
El más reciente y bochornoso hecho que protagonizó fue en julio de 2025, cuando fue abucheado y corrido por pobladores en Gracias, Lempira, tras haber pronunciado el eslogan "Prohibido olvidar que somos resistencia", en un evento de conmemoración del Día del indio Lempira.
Hernández causó malestar en los presentes y al grito de "¡Fuera, Fuera!, rechazaron su disertación cargada de ideología socialista.
"Pues la realidad es que no es obligatorio escuchar. Se pueden ir", replicó de forma grosera, y siguió con su discurso.
En julio de 2025 —meses previos al proceso electoral— Hernández alegó un supuesto fraude electoral, aseverando que las diferentes instituciones políticas ya estaban listas para negociar el próximo gobierno en turno.
"Ellos no le están apostando en contra del fraude, le están apostando al boicot de las elecciones para ver como negocian un futuro gobierno de transición", expresó con seguridad.
En medio de esas declaraciones, el funcionario exclamó "Nosotros tenemos la presidencia del Congreso Nacional, y ellos empandillados tienen la mayoría".
En agosto de 2025, también arremetió contra los líderes religiosos, asegurando que "viven de la mentira" de creer en un "personaje inexistente" en referencia a Dios.