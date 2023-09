“Vamos a dejar hospitales funcionales, no cajas de fósforos vacías”, dice ministro de Salud, José Manuel Matheu

Aunque reconoció que han habido algunos retrasos, sostuvo que el proyecto sigue en pie y recordó que no es fácil encontrar el financiamiento necesario, pero dijo tener fe en que pronto se podrán cerrar los acuerdos para comenzar la construcción de estos centros médicos y con ello reducir la carga de pacientes que hay en el sistema de salud pública actual.

Agregó que según sus cálculos iniciales, al finalizar el actual gobierno, los hospitales de trauma “iban a quedar en un 65% de construcción y equipamiento, ya licitado y hasta gestión, porque no es que vamos a dejar como alguna vez la presidenta me dijo: ‘cuidadito dejás cajas de fósforos vacías’. No, en lo absoluto, son hospitales funcionales”.