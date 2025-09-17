Vaguada mantiene lluvias en gran parte del país y continúa la alerta amarilla

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias continuarán presentes en gran parte del territorio hondureño durante el fin de semana debido a la influencia de una vaguada en superficie que afecta la región, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Este fenómeno, propio de la temporada lluviosa de septiembre, está generando precipitaciones que, aunque se mantienen dentro de los rangos normales, representan un riesgo para comunidades vulnerables. El pronosticador de Cenaos, Jairo García, explicó que las lluvias se concentran con mayor intensidad en la zona occidental, central y sur del país, con acumulados que alcanzan entre 20 y 30 milímetros.

"Son acumulados moderados, dentro de la dinámica normal de la temporada, pero con altas probabilidades de lluvias en ciudades como Tegucigalpa, principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche", detalló. Según García, la vaguada permanecerá activa durante la mayor parte de la semana, reduciendo ligeramente los acumulados este viernes, pero retomando condiciones de lluvias moderadas entre sábado y domingo. El experto también advirtió sobre los riesgos que pueden derivarse de las precipitaciones, especialmente en barrios y colonias con drenajes obstruidos o donde no hay paso libre para las aguas pluviales, lo que podría ocasionar inundaciones locales. Asimismo, señaló que en Tegucigalpa y otras zonas del país con alta vulnerabilidad se deben vigilar posibles deslizamientos en laderas y comunidades ya identificadas como de alto riesgo. "Es importante el monitoreo local en comunidades con antecedentes de problemas, porque las lluvias recurrentes pueden desencadenar situaciones de emergencia. Por eso insistimos en la importancia de mantener la comunicación con las autoridades y los medios", recalcó García.

Bajo alerta