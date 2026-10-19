Vaguada dejará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este martes

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie mantendrá condiciones muy nubosas y provocará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones de Honduras este martes 20 de octubre, principalmente en el suroccidente, sur, centro y oriente del territorio nacional, según el pronóstico de Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El meteorólogo indicó que las precipitaciones también alcanzarán algunas zonas de la región central y oriental, mientras que en el norte del país se esperan lluvias débiles y aisladas. En cuanto a las condiciones marítimas, García detalló que la altura del oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas en Tegucigalpa, el pronóstico establece una máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C para este martes. En la región central se esperan temperaturas de hasta 29 °C, con una mínima de 22 °C, mientras que en la región insular la máxima será de 30 °C y la mínima de 28 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la región norte, el pronóstico contempla una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 25 °C. En el oriente del país, los termómetros alcanzarán los 31 °C como máxima, mientras que la temperatura mínima será de 22 °C. La región sur registrará las temperaturas más altas del territorio nacional, con una máxima de 34 °C y una mínima de 25 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.