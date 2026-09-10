Vaguada dejará lluvias y chubascos dispersos este viernes, ¿en qué zonas?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán durante las horas de la mañana de este viernes -11 de septiembre- en prácticamente todo el territorio nacional. Durante la tarde, una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos dispersos de carácter débil y ocasionalmente moderado en diferentes sectores del país. La actividad lluviosa se concentrará principalmente en sectores de las regiones norte, oriental y parte de la zona central, donde también se prevé actividad eléctrica en algunos puntos.

En la región sur y el suroccidente se esperan algunos chubascos muy débiles y de forma aislada, por lo que las precipitaciones serán menos generalizadas en esas zonas. Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala oleajes de entre 1 y 3 pies en ambos litorales de Honduras.

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