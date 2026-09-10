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Vaguada dejará lluvias y chubascos dispersos este viernes, ¿en qué zonas?

Honduras tendrá una mañana seca y cálida este viernes, pero una vaguada favorecerá lluvias débiles a moderadas y actividad eléctrica por la tarde

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 18:24
Vaguada dejará lluvias y chubascos dispersos este viernes, ¿en qué zonas?

La tarde del viernes traerá chubascos dispersos y tormentas eléctricas en sectores del norte y centro.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán durante las horas de la mañana de este viernes -11 de septiembre- en prácticamente todo el territorio nacional.

Durante la tarde, una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos dispersos de carácter débil y ocasionalmente moderado en diferentes sectores del país.

La actividad lluviosa se concentrará principalmente en sectores de las regiones norte, oriental y parte de la zona central, donde también se prevé actividad eléctrica en algunos puntos.

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En la región sur y el suroccidente se esperan algunos chubascos muy débiles y de forma aislada, por lo que las precipitaciones serán menos generalizadas en esas zonas.

Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala oleajes de entre 1 y 3 pies en ambos litorales de Honduras.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán elevadas, con la región Sur como la zona más calurosa del país; se pronostica una temperatura máxima de 41 C° y una mínima de 27 C°.

En Tegucigalpa se espera una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°. Para la región Central se pronostica una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 22 C°.

La región Insular alcanzará una máxima de 32 C° y tendrá una mínima de 27 C°, mientras que la región Norte registrará temperaturas de hasta 32 C° y una mínima de 23 C°.

En la región Oriental se prevé una máxima de 34 C° y una mínima de 21 C°. En tanto, la región Occidental tendrá una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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