Vaguada dejará lluvias y chubascos dispersos este viernes, ¿en qué zonas?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán durante las horas de la mañana de este viernes -11 de septiembre- en prácticamente todo el territorio nacional.
Durante la tarde, una vaguada en superficie producirá lluvias y chubascos dispersos de carácter débil y ocasionalmente moderado en diferentes sectores del país.
La actividad lluviosa se concentrará principalmente en sectores de las regiones norte, oriental y parte de la zona central, donde también se prevé actividad eléctrica en algunos puntos.
En la región sur y el suroccidente se esperan algunos chubascos muy débiles y de forma aislada, por lo que las precipitaciones serán menos generalizadas en esas zonas.
Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala oleajes de entre 1 y 3 pies en ambos litorales de Honduras.
Temperaturas
Las temperaturas continuarán elevadas, con la región Sur como la zona más calurosa del país; se pronostica una temperatura máxima de 41 C° y una mínima de 27 C°.
En Tegucigalpa se espera una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°. Para la región Central se pronostica una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 22 C°.
La región Insular alcanzará una máxima de 32 C° y tendrá una mínima de 27 C°, mientras que la región Norte registrará temperaturas de hasta 32 C° y una mínima de 23 C°.
En la región Oriental se prevé una máxima de 34 C° y una mínima de 21 C°. En tanto, la región Occidental tendrá una temperatura máxima de 33 C° y una mínima de 23 C°.