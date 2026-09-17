Vaguada en altura dejará lluvias y chubascos en Honduras este jueves

El fenómeno provocará un aumento de la nubosidad, además de lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte del territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo serán mayormente secas durante la mañana de este jueves 17 de septiembre, pero cambiarán durante la tarde por la formación de una vaguada en altura, informó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos .

Centeno detalló que los mayores acumulados de lluvia se registrarán sobre áreas de las regiones oriental, central y occidental del país.

“Por la tarde la formación de una vaguada en altura estará generando un aumento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles dispersos en la mayor parte del territorio nacional con los mayores acumulados sobre áreas de las regiones oriente, centro y occidente”, explicó el pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto al oleaje, tanto en el mar Caribe como en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de entre uno y tres pies.

Las temperaturas también presentarán diferencias entre las regiones del país. En Tegucigalpa se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°.

Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región insular la máxima será de 31 C° y la mínima de 27 C°.

En la región norte, la temperatura máxima alcanzará los 34 C° y la mínima será de 23 C°. En el oriente del país se esperan 33 C° como máxima y 19 C° como mínima.

La región sur tendrá la temperatura máxima más alta, con 37 C°, mientras la mínima será de 24 C°. En el occidente se pronostica una máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°.

Centeno indicó que las condiciones secas dominarán durante las primeras horas del día, antes del incremento de nubosidad y las lluvias y chubascos débiles dispersos previstos para la tarde.

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