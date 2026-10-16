Unos 2,000 hondureños viajarán a España para trabajar en el sector agrícola

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 2,000 hondureños viajarán a España para trabajar legalmente en el sector agrícola durante el próximo año, como parte de los programas de migración laboral que impulsa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Las nuevas plazas se encuentran en proceso de selección y se sumarán a los 1,200 hondureños enviados este año al país europeo, informó el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez. La selección de los aspirantes está a cargo de las empresas contratantes. Una vez concluida esa etapa, la institución iniciará los trámites necesarios para que los trabajadores puedan viajar de manera regular a España.

Para el proceso de selección fueron unos 5,900 hondureños los que aplicaron; de ellos 2,000 serán elegidos, detallaron las autoridades. "Hoy culmina el proceso de selección por parte de las empresas", detalló Rodríguez. Los aspirantes proceden de zonas como el sur del país, Olancho, municipios como Olanchito, Yoro; La Esperanza, Intibucá; San Pedro Sula y Tegucigalpa, entre otros lugares donde se desarrollaron las jornadas de selección para acceder a las oportunidades laborales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El viceministro señaló que una vez que las empresas entreguen el listado de las personas seleccionadas, la Secretaría de Trabajo continuará con el proceso de visado, que incluye la revisión de documentos personales, la verificación de pasaportes y la realización de exámenes médicos. Rodríguez indicó que estos trámites se desarrollarán durante el resto del año, con el objetivo de completar los requisitos necesarios para que los beneficiarios puedan incorporarse a sus puestos de trabajo en España. Las autoridades de Trabajo destacaron que la contratación de los trabajadores hondureños tendrá un impacto económico para sus familias y para el país, debido a los ingresos que generarán durante su permanencia en el extranjero. "Son aproximadamente 20 millones de euros en remesas para el país en ese lapso que ellos van a estar en España", afirmó el viceministro. Los trabajadores seleccionados se desempeñarán principalmente en labores agrícolas en la provincia de Huelva, una zona española donde existe demanda de mano de obra para actividades del sector.