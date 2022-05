Tránsito no renovará licencias de conducir durante cuatro días

Nueva licencia

Tránsito informó hace unas semanas que las nuevas licencias de conducir se harán con un nuevo material y que cambiarán ciertos detalles.

El documento estará disponible, en primera instancia, para personas que realicen el trámite por primera vez. Para el resto de conductores estará disponible hasta que les toque actualizar su licencia.

La licencia liviana nacional, liviana internacional, pesada no articulada nacional y pesada no articulada internacional tendrán un nuevo diseño y estarán en la escala de tipo A, B, C, C1, CE, D y D1. Además, llevará un código QR. Los precios y requisitos no cambiarán.

Con el nuevo documento los conductores podrán manejar en países donde exista el principio de reciprocidad y sobre los que establecen los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Honduras.

También cuentan con elementos de seguridad incorporados que evitarán la falsificación del mismo.