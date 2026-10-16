Tos ferina golpea a la niñez: muertes se triplican y contagios aumentan 129%

Tegucigalpa, Honduras.-Los casos de tos ferina aumentaron un 129% durante 2026 en comparación con todo el año anterior, mientras las muertes de menores de un año por esta enfermedad se triplicaron, según datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal). El último reporte de la Sesal contabiliza 261 casos de tos ferina confirmados y otros cuatro bajo sospecha, a la espera de confirmación. Durante todo 2025 se registraron 114 casos, lo que evidencia un incremento significativo de la enfermedad en el país. La situación también se refleja en la mortalidad infantil. En lo que va de 2026, las autoridades reportan 22 muertes por tos ferina en menores de un año, frente a las siete registradas durante 2025. El incremento de contagios y fallecimientos en la población infantil vuelve a poner en evidencia la importancia de la vacunación y de completar los esquemas de inmunización, especialmente entre los grupos más vulnerables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vacunación por debajo de la meta

El aumento de casos y decesos ocurre en un contexto en el que la cobertura de vacunación continúa por debajo de los niveles recomendados por las autoridades sanitarias internacionales. Según los datos, la cobertura nacional alcanza el 80%, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda una cobertura del 95% para mantener una protección adecuada de la población. Durante 2025, la cobertura de vacunación en niños menores de un año llegó al 86%, mientras que en los mayores de esa edad se situó en el 84%, de acuerdo con los registros del PAI. Ante el aumento de casos, el sistema de salud pública inició una jornada de vacunación hace cinco meses. Las autoridades mantienen el llamado a las madres y mujeres embarazadas para que completen los esquemas de inmunización y acudan a los establecimientos de salud. La vacunación durante el embarazo es especialmente importante para proteger a los recién nacidos, quienes pueden desarrollar complicaciones graves si contraen la enfermedad.

¿Qué es la tos ferina y cuáles son sus síntomas?