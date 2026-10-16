Médicos continuarán con asambleas este sábado mientras persiste el conflicto sanitario

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas de los médicos continuarán este sábado 17 de octubre en los establecimientos de salud públicos, mientras el conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias sigue sin una solución definitiva. A través de una convocatoria oficial, la junta directiva del CMH llamó a los profesionales de la medicina a participar en una nueva jornada de asambleas extraordinarias de carácter informativo, programada de desde las 7:00 AM. La convocatoria establece que las reuniones se desarrollarán en los centros de trabajo de los médicos o en los lugares que determinen los delegados gremiales.

Asimismo, solicita a los responsables de los servicios de emergencia y áreas críticas garantizar la presencia del personal necesario para mantener la atención de los pacientes. En la convocatoria para este sábado, el Colegio Médico enumeró 15 demandas dirigidas a las autoridades, relacionadas con despidos, salarios, contratación de personal y condiciones laborales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las principales exigencias figura el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los médicos separados de sus puestos, así como la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud. El gremio también exige el cumplimiento de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, el pago del reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) y el bienal de 2026, además de la cancelación de sueldos atrasados en sus distintas modalidades.

Otra de las demandas es la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre, junto con el nombramiento de médicos que llevan más tiempo trabajando bajo la modalidad de contrato. La lista incluye, además, el aumento de la base salarial de los médicos residentes, el pago de bonificaciones a los jubilados, el reintegro de profesionales que estaban de permiso por licencia de estudio y el cumplimiento de acuerdos pendientes contemplados en el acuerdo 47-2020. La continuidad de las asambleas eleva a 41 días las medidas gremiales que comenzaron el pasado 7 de septiembre y que han provocado la suspensión de consultas externas en distintos establecimientos públicos, así como retrasos en la atención de personas que necesitan evaluaciones médicas, controles y procedimientos programados.