Tomás Zambrano ante protestas: "El gobierno está siendo boicoteando por los empleados que dejó Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), se refirió a las protestas de maestros y médicos a nivel nacional, afirmando que hay simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) infiltrados en estas acciones. A criterio del titular del Poder Legislativo, Libre continúa impregnado en instituciones del Estado y buscan boicotear el gobierno de Nasry Asfura.

"Libre está infiltrado en muchas instituciones y organizaciones, Libre lo que no pudo cumplirle al pueblo el hondureño hoy el gobierno de 'Papi' lo está haciendo. Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas e instituciones donde permanezcan", afirmó Zambrano. Según explicó el presidente del CN, debe existir una limpieza y sacar a los militantes de Libre porque su objetivo no es trabajar. "El gobierno está siendo boicoteando por los empleados que dejó Libre en las instituciones y se tiene que limpiar la institucionalidad del país para poner gente que va a trabajar", acotó.