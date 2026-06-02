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Tomás Zambrano ante protestas: "El gobierno está siendo boicoteando por los empleados que dejó Libre"

El presidente del Congreso se refirió a las protestas de los maestros y médicos, afirmando que hay gente de Libre infiltrados

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 11:03
Tomás Zambrano ante protestas: El gobierno está siendo boicoteando por los empleados que dejó Libre

Tomás Zambrano afirmó que Libertad y Refundación quiere boicotear el gobierno nacionalista.

Foto: Cortesía Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), se refirió a las protestas de maestros y médicos a nivel nacional, afirmando que hay simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) infiltrados en estas acciones.

A criterio del titular del Poder Legislativo, Libre continúa impregnado en instituciones del Estado y buscan boicotear el gobierno de Nasry Asfura.

Maestros llegan a Casa de Gobierno para protestar y exigen respuestas

"Libre está infiltrado en muchas instituciones y organizaciones, Libre lo que no pudo cumplirle al pueblo el hondureño hoy el gobierno de 'Papi' lo está haciendo. Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas e instituciones donde permanezcan", afirmó Zambrano.

Según explicó el presidente del CN, debe existir una limpieza y sacar a los militantes de Libre porque su objetivo no es trabajar.

"El gobierno está siendo boicoteando por los empleados que dejó Libre en las instituciones y se tiene que limpiar la institucionalidad del país para poner gente que va a trabajar", acotó.

Médicos mantienen este martes en asambleas informativas en hospitales y centros de salud

Las marchas de los maestros se registraron este 2 de junio a nivel nacional y en Tegucigalpa se dirigieron a Casa Presidencial, aunque no hubo acuerdos.

En tanto, los médicos se encuentran en asambleas informativas ante atrasos en pagos y despidos; los maestros exigen un reajuste salarial.

Desde el gobierno han afirmado que existe anuencia por dialogar con estos dos sectores.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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