“El Tigre” Bonilla será representado por la defensa pública de EUA

Bonilla presentó a la jueza un documento donde estableció que no contaba con la capacidad financiera para pagar un abogado privado, situación que fue aceptada y designándole a un defensor público. La jueza estableció para el 10 de junio la siguiente audiencia, donde se formalizarán los cargos en su contra.

Acusación

Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), reprocharon las actividades ilícitas del exoficial.

“En lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias ‘El Tigre’, explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a las organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar”, dijo Williams.

En tanto, Milgram afirmó que el “El Tigre” ayudó al expresidente Juan Orlando Hernández en su relación con el narcotráfico.

“Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos”, acotó.Si es hallado culpable de los cargos, Bonilla enfrentaría un castigo máximo de cadena perpetua y un mínimo de 40 años.

