“Termina de asesinar la esperanza a una mejor Honduras”: CNA tras aprobación de Ley de Junta Nominadora

El cuestionamiento del CNA ocurre porque se eliminó del artículo 15 de la Ley los incisos donde se establecía que los miembros la Corte Suprema de Justicia no debían ser miembros activos de un partido político, ni haber sido en los dos años anteriores a su postulación. Además, no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora y no tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado.

Por lo que el CNA explicó que al independizar la selección de magistrados se impulsará a funcionarios públicos, militantes o activistas políticos en dichos cargos, además, seguirá prevaleciendo el padrinazgo político en el nombramiento de magistrados y aumentará la desconfianza ciudadana en los procesos de selección de altos funcionarios.

“Se sigue perpetrando el debilitamiento del Poder Judicial y la injerencia de otros poderes del Esatdo en la justicia hondureña y la protección a los grupos de poder representados a través de los partidos políticos”, argumentó el ente de sociedad civil.

