En “madrugón” aprueban Ley Especial de la Junta Nominadora para proposición de magistrados de la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las 11:55 de la noche de este lunes 18 de julio, se llevó a cabo la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras un largo debate, sobre todo en torno al artículo 15 del decreto antes mencionado.

En este punto había una discusión que se arrastraba desde el pasado sábado, pues el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó dos sugerencias de eliminar el apartado b y modificar el numeral c, los cuales establecían que para integrar la Corte: b) No ser miembro activo de un partido político, ni haber sido en los dos años anteriores a su postulación y c) No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por inclumplimiento de deudas alimentarias.

Inicialmente, los liberales, los nacionalistas, los del Partido Salvador de Honduras (PHS) y la diputada disidente de Libre, Beatriz Valle, no acompañaban las propuestas de Luis Redondo de permitir que políticos y funcionarios públicos puedan postularse como magistrados de la CSJ, establecido en el artículo 15 de la normativa.

Además, algunas parlamentarias criticaron que personas que hayan enfrentado procesos acusados de violencia doméstica estuvieran al frente de cargos tan importantes, pero la modificación del numeral c propuesta por Redondo estaba encaminada a agregar que cualquier postulante que no tenga sentencia firme pueda autopostularse.

Al ver que no contaba con el apoyo requerido, el presidente del Legislativo decidió dejar la discusión del polémico artículo para el final de esta sesión, la cual culminó minutos antes de entrar a un nuevo día, en un hecho cuestionado por los mismos parlamentarios que acusaron a la actual junta directiva de realizar un “madrugón” aprovechando que la población dormía.