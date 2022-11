“Tengo apenas 10 meses”: Xiomara Castro conmemora aniversario de elecciones y anuncia nuevas medidas

El día jueves se llegó a un acuerdo con la policía para el combate a la extorsión, ya hoy se giraron órdenes, para que no menos de un plazo de 30 días podamos controlar la venta de chips y también tener un control con las billeteras electrónicas. Esto lo estamos haciendo para combatir la extorsión y a partir de estos 30 días que pasen, cada chip tendrá que llevar el rostro, la tarjeta de identidad y el nombre de cada persona a quien le pertenece.

El viernes de esta semana iniciamos uno de los programas más importantes, que es la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y se ha divido en siete regiones para poder combatir el robo de energía y hoy, aquí, en este departamento de Olancho, en este municipio de Juticalpa, de donde tenemos grandes recuerdos de infancia, pero también el agradecimiento profundo del respaldo que nos han brindando y así como en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en aquel momento mandamos el programa más sensible de su gobierno, el programa de la Red Solidaria; estamos nuevamente retomándolo y lo estamos haciendo hoy, donde conmemoramos la fecha del triunfo del proceso electoral pasado, el 28 de noviembre, donde el pueblo, masivamente, nos brindó su respaldo y su confianza para poder hacer cambios importantes en nuestro país.

Este programa va dirigido a la extrema pobreza y ustedes que están aquí presentes saben que cuando se fue a levantar el censo no se les consultó ni se les preguntó a qué partido político o qué religión pertenecían, porque la pobreza no tiene color político y debe de ser un compromiso de todas aquellas personas que gobiernen en nuestro país, el de luchar por erradicar la extrema pobreza y lograr equidad, especialmente en las comunidades donde hoy están identificadas, son 2007 aldeas y en este departamento de Olancho son 174 comunidades, esta es la primera etapa, donde estamos iniciando con este programa de la red solidaria.

¿Saben de qué me siento tan orgullosa? Y lo quiero compartir con ustedes, que por primera vez las ayudas económicas que van dirigidas especialmente a los pueblos, no se entregan a través de activistas, lo estamos haciendo de manera transparente a través del banco Banadesa, que se ha sumado a acompañarnos en este proceso y que estos recursos no son transferibles, porque son entregados de acuerdo al nombre de la persona y se comprueba con su foto y se comprueba con su huella.

Pero no solamente es una transferencia, vamos a entrar de manera coordinada con todas las instituciones.