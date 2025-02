Suspensión del Tratado de Extradición: ¿Oportunidad de cambio o estancamiento?

El doctor en derecho internacional, José Tercero, difiere con Díaz y Caro, y más bien asegura que a Estados Unidos no le interesa negociar un tratado cuyo objetivo es entregar de forma diplomática a hondureños implicados en el narcotráfico .

La abogada hondureña radicada en Miami, Marcela Caro, coincide con Díaz, pero considera que en el espacio de un año solamente puede “darse una adición de delitos porque al presidente Donald Trump no le interesa negociar sus políticas migratorias a cambio de un tratado si ya emitió una orden ejecutiva en la que designa a los carteles de la droga y quienes los protejan como terroristas”.

“Al presidente de Estados Unidos no le interesa si existen modificaciones o no en el Tratado. Al momento que un presidente de Estados Unidos cree que existe una acción en contra de la soberanía norteamericana y esa acción es más sobre la seguridad nacional, entonces no le interesa las modificaciones que se le hagan porque lo único que hace el tratado es evitar que utilice la fuerza militar para ingresar a un territorio y eliminar el objetivo”, explicó.