Suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla

La Ceiba, Honduras.- La Dirección Departamental de Educación de Atlántida informó que se mantiene la suspensión de clases presenciales para este martes 20 de enero, debido a que continúa vigente la alerta amarilla decretada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Copeco) y a las condiciones climatológicas adversas que afectan al litoral. Mediante el comunicado COM-002-DDE01-2026, la autoridad educativa detalló que la medida responde al Boletín de Alerta N.° 002-2026, el cual advierte sobre riesgos derivados de las lluvias y otros fenómenos que podrían poner en peligro a la comunidad educativa.

En ese contexto, la Dirección Departamental recomendó a los centros educativos con calendario anglosajón continuar desarrollando las actividades académicas de forma virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo. Asimismo, hizo un llamado a los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran en proceso de matrícula para que adopten las medidas necesarias y eviten exponer a estudiantes, docentes y personal administrativo a situaciones de riesgo. De igual forma, instó a los padres y madres de familia a priorizar el bienestar, la seguridad y la salud de los niños, niñas y jóvenes, ante las condiciones climáticas que persisten en el litoral atlántico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.