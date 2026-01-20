  1. Inicio
Suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla

Las autoridades recomendaron continuar clases virtuales en centros con calendario anglosajón y priorizar la seguridad de la comunidad educativa

Suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla

Educación instó a los padres y madres de familia a priorizar el bienestar, la seguridad y la salud de los niños.

La Ceiba, Honduras.- La Dirección Departamental de Educación de Atlántida informó que se mantiene la suspensión de clases presenciales para este martes 20 de enero, debido a que continúa vigente la alerta amarilla decretada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Copeco) y a las condiciones climatológicas adversas que afectan al litoral.

Mediante el comunicado COM-002-DDE01-2026, la autoridad educativa detalló que la medida responde al Boletín de Alerta N.° 002-2026, el cual advierte sobre riesgos derivados de las lluvias y otros fenómenos que podrían poner en peligro a la comunidad educativa.

Intensas lluvias dejan inundaciones y obligan a evacuar familias en Atlántida

En ese contexto, la Dirección Departamental recomendó a los centros educativos con calendario anglosajón continuar desarrollando las actividades académicas de forma virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo.

Asimismo, hizo un llamado a los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran en proceso de matrícula para que adopten las medidas necesarias y eviten exponer a estudiantes, docentes y personal administrativo a situaciones de riesgo.

De igual forma, instó a los padres y madres de familia a priorizar el bienestar, la seguridad y la salud de los niños, niñas y jóvenes, ante las condiciones climáticas que persisten en el litoral atlántico.

Masa de aire frío mantiene lluvias, vientos y temperaturas frescas este martes en Honduras

Las autoridades no descartan nuevas disposiciones en caso de que la alerta se mantenga en los próximos días.

