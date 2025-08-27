Solicitud extradición procedente de Argentina ingresa a la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva solicitud de extradición ingresó este miércoles de agosto al Poder Judicial (PJ); la petición proviene del sistema de justicia de Argentina. Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, confirmó la petición de la justicia del país suramericano. "Ingresó en las últimas horas una petición de la República de Argentina en relación con una solicitud de extradición, siguiendo el proceso establecido a través del canal diplomático", declaró. Se trata de una solicitud que siguió todo el procedimiento establecido a través del canal diplomático, es decir, llegó primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"En algunos casos se han hecho ese tipo de operaciones con Interpol (Policía Internacional) cuando hay algún tipo de alerta de carácter internacional. Al inicio de la administración Interpol tenía algún mecanismo no establecido con la presente administración y se establecieron envíos hacia acá, sin embargo, ya eso dejó de ocurrir y se está dando el trámite correspondiente al procedimiento de extradición", explicó Duarte.

¿Quién es?

Los detalles sobre la identidad de la persona que es solicitada, así como su nacionalidad y origen, no fueron revelados por la CSJ, en ele entendido de que al dar a conocer estos se corre un peligro inminente de fuga del solicitado en extradición. "La persona no se encuentra habida (o sea, capturada y sometida la proceso judicial) y cualquier tipo de información que esté destinada y que pueda contribuir a su identificación, es perjudicial para el trabajo que estarían realizando los cuerpos de seguridad", argumentó Melvin Duarte.