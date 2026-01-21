Sismo de 3.7 se registra esta madrugada en el Caribe hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Esta madrugada de miércoles 21 de enero, se registró un sismo de magnitud 3.7 en el Caribe hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3 kilómetros y se localizó a 16 kilómetros de Omoa, en el departamento de Cortés.
El evento sísmico ocurrió en horas de la madrugada, por lo que fue percibido de forma leve por algunos habitantes de zonas cercanas al litoral norte, sin que se reportaran situaciones de pánico.
COPECO indicó que, hasta el momento, no se registran daños materiales ni personas afectadas, aunque se mantiene el monitoreo en la zona como parte de los protocolos de prevención.
La institución recordó que Honduras se encuentra en una región de actividad sísmica moderada, especialmente en áreas cercanas al Caribe y al sistema de fallas geológicas de Centroamérica.
Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y contar con planes familiares de emergencia ante este tipo de eventos naturales.