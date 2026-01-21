Sismo de 3.7 se registra esta madrugada en el Caribe hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Esta madrugada de miércoles 21 de enero, se registró un sismo de magnitud 3.7 en el Caribe hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3 kilómetros y se localizó a 16 kilómetros de Omoa, en el departamento de Cortés.

El evento sísmico ocurrió en horas de la madrugada, por lo que fue percibido de forma leve por algunos habitantes de zonas cercanas al litoral norte, sin que se reportaran situaciones de pánico.