  1. Inicio
  2. · Honduras

Sismo de 3.7 se registra esta madrugada en el Caribe hondureño

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3 kilómetros y no dejó daños ni personas afectadas en las zonas donde se sintió

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 07:39
Sismo de 3.7 se registra esta madrugada en el Caribe hondureño

La institución recordó que Honduras se encuentra en una región de actividad sísmica moderada.

Ilustración El Heraldo.

Tegucigalpa, Honduras.- Esta madrugada de miércoles 21 de enero, se registró un sismo de magnitud 3.7 en el Caribe hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3 kilómetros y se localizó a 16 kilómetros de Omoa, en el departamento de Cortés.

El evento sísmico ocurrió en horas de la madrugada, por lo que fue percibido de forma leve por algunos habitantes de zonas cercanas al litoral norte, sin que se reportaran situaciones de pánico.

¿Qué calles estarán cerradas este miércoles 21 de enero en la capital por elección en el Congreso?

COPECO indicó que, hasta el momento, no se registran daños materiales ni personas afectadas, aunque se mantiene el monitoreo en la zona como parte de los protocolos de prevención.

La institución recordó que Honduras se encuentra en una región de actividad sísmica moderada, especialmente en áreas cercanas al Caribe y al sistema de fallas geológicas de Centroamérica.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y contar con planes familiares de emergencia ante este tipo de eventos naturales.

Más de 150 evacuados y 28 mil afectados en el litoral atlántico dejan lluvias por frente frío

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias