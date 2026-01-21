Más de 150 evacuados y 28 mil afectados en el litoral atlántico dejan lluvias por frente frío

La ceiba, Atlántida.- Las lluvias generadas por el frente frío que impacta con mayor fuerza el litoral atlántico del país han dejado a su paso desbordamientos de ríos, daños materiales y más de 28 mil hondureños afectados en varios municipios del departamento de Atlántida. De acuerdo con datos oficiales, 154 personas fueron evacuadas y trasladadas a distintos albergues. De ellas, 47 corresponden al municipio de Tela: 12 habitantes de la colonia 15 de Septiembre (seis niños y seis adultos) y 35 de la colonia Lempira (16 niños y 19 adultos). Asimismo, 25 personas fueron evacuadas en el municipio de Arizona.

En tanto, en la colonia Villa Neen, en La Ceiba -la zona más afectada por las inundaciones-, se evacuaron 14 familias, integradas por 69 personas, quienes fueron llevadas al polideportivo del Instituto Manuel Bonilla, habilitado como albergue. De igual manera, 13 personas fueron resguardadas en la iglesia Pacto Profético, luego de que parte de la colonia Armenia Bonito quedara bajo el agua. Las familias damnificadas alertaron a las autoridades de socorro desde la madrugada del martes, cuando el nivel del agua comenzó a ingresar a sus viviendas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde ese momento, miembros del Cuerpo de Bomberos, efectivos del Primer Batallón de Infantería Marina, personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) realizaron labores de evacuación durante aproximadamente cinco horas.

Afectaciones materiales