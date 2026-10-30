Siguatepeque prohíbe las fiestas por el Día de Halloween en espacios públicos

Comayagua, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Siguatepeque prohibió la realización de fiestas, celebraciones y actividades relacionadas con el Día de Halloween en los espacios públicos del municipio-
La medida en Siguatepeque fue comunicada por la Alcaldía Municipal a través del Departamento de Justicia Municipal, que solicitó a la población, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos comerciales respetar la disposición.
Según las autoridades municipales, la restricción busca prevenir escándalos, alteraciones del orden público, daños a los bienes públicos y situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
La disposición comprende las actividades relacionadas con esta festividad que se desarrollen en espacios públicos del municipio.
Por otro lado, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán emitió una ordenanza mediante la cual prohíbe la organización, promoción y realización de actividades relacionadas con Halloween dentro de esa jurisdicción.
La normativa establece restricciones tanto en espacios públicos como privados y contempla celebraciones, decoraciones, eventos y otras actividades alusivas a esta festividad.
La prohibición en Santa Rosa de Copán comprende calles, avenidas, parques, plazas, centros educativos, bares, discotecas, hoteles, restaurantes, supermercados, gimnasios y otros establecimientos comerciales.
Asimismo, advierte que quienes incumplan la disposición estarán sujetos a sanciones y multas conforme a lo establecido en el Plan de Arbitrio municipal.