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Siguatepeque prohíbe las fiestas por el Día de Halloween en espacios públicos

La medida busca evitar alteraciones del orden público y daños a los bienes municipales, mientras Santa Rosa de Copán también restringió esta festividad

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 19:06
Siguatepeque prohíbe las fiestas por el Día de Halloween en espacios públicos

Siguatepeque y Santa Rosa de Copán establecieron restricciones a las celebraciones de Halloween, aunque con diferencias de los espacios.

Foto:Canva

Comayagua, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Siguatepeque prohibió la realización de fiestas, celebraciones y actividades relacionadas con el Día de Halloween en los espacios públicos del municipio-

La medida en Siguatepeque fue comunicada por la Alcaldía Municipal a través del Departamento de Justicia Municipal, que solicitó a la población, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos comerciales respetar la disposición.

Según las autoridades municipales, la restricción busca prevenir escándalos, alteraciones del orden público, daños a los bienes públicos y situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

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La disposición comprende las actividades relacionadas con esta festividad que se desarrollen en espacios públicos del municipio.

Por otro lado, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán emitió una ordenanza mediante la cual prohíbe la organización, promoción y realización de actividades relacionadas con Halloween dentro de esa jurisdicción.

La normativa establece restricciones tanto en espacios públicos como privados y contempla celebraciones, decoraciones, eventos y otras actividades alusivas a esta festividad.

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La prohibición en Santa Rosa de Copán comprende calles, avenidas, parques, plazas, centros educativos, bares, discotecas, hoteles, restaurantes, supermercados, gimnasios y otros establecimientos comerciales.

Asimismo, advierte que quienes incumplan la disposición estarán sujetos a sanciones y multas conforme a lo establecido en el Plan de Arbitrio municipal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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