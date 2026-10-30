Siguatepeque prohíbe las fiestas por el Día de Halloween en espacios públicos

Comayagua, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Siguatepeque prohibió la realización de fiestas, celebraciones y actividades relacionadas con el Día de Halloween en los espacios públicos del municipio-

La medida en Siguatepeque fue comunicada por la Alcaldía Municipal a través del Departamento de Justicia Municipal, que solicitó a la población, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos comerciales respetar la disposición.

Según las autoridades municipales, la restricción busca prevenir escándalos, alteraciones del orden público, daños a los bienes públicos y situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.