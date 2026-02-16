Secretaría de Seguridad diseñará plan ajustado a la realidad de Honduras

“Nosotros estamos concentrados en crear un mecanismo que realmente pueda desarrollar un modelo de servicio propio y ajustado a nuestras realidades”, afirmó Velásquez .

Al tiempo, expertos demandan que la ruta esté acompañada de reformas estructurales, respeto a los derechos humanos y resultados sostenibles.

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad , Gerzon Velásquez, aseguró que el nuevo plan en materia de seguridad pública será diseñado conforme a la realidad hondureña y no como una réplica de estrategias aplicadas en otros países de la región.

El funcionario explicó que, si bien se reconocen experiencias exitosas en otros contextos latinoamericanos, Honduras enfrenta dinámicas criminales particulares que obligan a una respuesta diferenciada.

“Si bien es cierto hemos visto la efectividad que han tenido en otros contextos, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio modelo. Honduras tiene problemas diferentes; vivimos en una región que tiene afectaciones similares, pero el abordaje tiene que ser diferenciado”, sostuvo Velásquez .

Entre los factores que marcan esa diferencia está la extensión territorial y la configuración geográfica del país porque que Honduras posee más de 850 kilómetros de costa en el Atlántico e históricamente utilizada como zona de arribo de estructuras vinculadas al narcotráfico, lo que ha derivado en la consolidación de redes criminales en el litoral.

“Ese tipo de condiciones históricamente han sido utilizadas como zona de arribamiento de narcolanchas. Ahí se han creado estructuras criminales que las reciben y obviamente el tratamiento de esas zonas tiene que ser diferenciado”, explicó Velásquez .

A ello se suman las recientes incautaciones de plantaciones de coca en territorio nacional, un fenómeno que no se registraba con esa frecuencia en el pasado y que obliga a replantear las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico.

También se mencionaron los problemas sociales y ambientales que inciden en los niveles de violencia.

En ese contexto, detalló que la estrategia estará focalizada en el control territorial de los municipios con mayores indicadores de criminalidad, tomando como referencia la tasa de homicidios, las muertes violentas de mujeres, los fallecimientos por accidentes de tránsito y el impacto de la extorsión en los hogares.

“No podemos hacer intervenciones generales porque no obtendríamos los resultados. La tasa de homicidios nacional es de más o menos 23.6 muertos por cada 100 mil habitantes y la tasa latinoamericana es de 20. Nuestro objetivo es que Honduras esté por debajo de esa tasa regional”, subrayó Velásquez.

El combate a la extorsión ocupa un lugar central en el nuevo plan. El funcionario reconoció que muchas víctimas desisten de continuar los procesos judiciales por temor a represalias, lo que termina debilitando los casos en los tribunales.

“Tenemos que cambiar eso para que el testimonio que se dé en sede administrativa o en la audiencia inicial sea considerado como prueba anticipada, para no exponer nuevamente a la víctima. Porque al final, si no declara, los imputados salen libres”, advirtió Velásquez.

Asimismo, cuestionó el uso recurrente de procedimientos abreviados que reducen las penas y permiten que condenados recuperen su libertad en pocos meses, y planteó la necesidad de reformas legales que fortalezcan la persecución penal.

Sobre la depuración policial, indicó que no se repetirán procesos masivos, sino que se apostará por el fortalecimiento de los mecanismos internos de control.