Secretaría de Salud aprobará la PAE exclusivamente para casos de violación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Salud, José Manuel Matheu, participó esta mañana en un foro sobre lucha contra el cáncer de mama organizado en Casa de Gobierno.

El funcionario se refirió a dicha enfermedad y sobre los casos de violaciones en menores de edad, anunciando que finalmente aprobarán la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) exclusivamente en un caso.

Aunque la píldora se distribuye en Honduras -ilegalmente-, el gobierno no tiene como legal su distribución por lo que ahora cambiarán el estatus de la pastilla.

“La PAE vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo. Estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, señaló Matheu.

El doctor explicó que muchas jóvenes han fallecido por embarazos a temprana edad, por lo que la PAE vendrá a ayudar un poco cuando se den los casos.

“Vamos a seguir dando los pasos que hay que dar. Yo no puedo voltear la cara hacia otro lado y ver que están muriéndome niñas de diez años por embarazo. No puedo hacerme el tonto y no saber que me las están violando desde que están en la casa”, agregó.

Honduras es el único país de América Latina que prohíbe la promoción, uso, venta y compra de la PAE.