Enfermeras realizan paro de labores este lunes por falta de pago de salarios en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el sector salud de Honduras se agudiza más la crisis producto de la falta de pago de la Sesal a enfermeras, quienes este lunes realizan un paro laboral.

Varias afectadas denunciaron que tienen hasta 10 meses de retraso en sus salarios.



VEA: Marco Bográn y Alex Moraes enfrentarán un nuevo juicio por compra irregular de 474 mil mascarillas

Ela Márquez, presidenta del Colegio de Enfermeras Profesionales, explicó que “iniciamos hoy con tres horas de paro sin abandonar las áreas críticas”.

De momento, se conoce que hasta las 8:00 de la mañana de este día se registran acciones en hospitales de Roatán, La Ceiba, Lempira, Catarino Rivas de San Pedro Sula, el Alonso Suazo en Tegucigalpa y otros centros asistenciales a nivel nacional.



ADEMÁS: Fredy Nájera apelará condena de 30 años de cárcel por actividades de narcotráfico

También se están desarrollando asambleas informativas de acciones que realizarán si el gobierno no da respuesta a las promesas que plantearon.

Las enfermeras también señalaron que no hay medicamentos en los hospitales.

“He tenido que pedir ayuda, prestado, he llamado a mis hermanos para que me manden dinerito y he pedido jalón”, explicó una enfermera del Mario Catarinos Rivas.



DE INTERÉS: Enrique Reina y Laura Dogu tendrán reunión este lunes en la Cancillería