Sancionan a funcionaria de Medicina Forense por entregar cuerpos equivocados

El director de Medicina Forense confirmó que una empleada fue sancionada administrativamente tras cometer un error en la entrega de dos cadáveres a sus familiares

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 14:08
 Foto: El HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El director de Medicina Forense, Mario Javier García, informó este lunes 9 de febrero que una funcionaria de la institución fue sancionada tras cometer un error en la entrega de dos cuerpos.

Según explicó García, la funcionaria no verificó correctamente las identidades y entregó de manera equivocada los cadáveres a sus respectivos familiares, quienes detectaron de inmediato la confusión.

“Se trataba de dos cuerpos: uno plenamente identificado y otro ingresado como desconocido. Ambos debían pasar por el método científico de identificación”, detalló el funcionario, al explicar el origen del error.

Pestilencia en Medicina Forense: unos 40 cuerpos en peligro de descomposición

García señaló que, durante el proceso de autopsia, a cada cuerpo se le coloca una viñeta con un número único de identificación para evitar este tipo de confusiones. No obstante, en este caso, dicho procedimiento no fue verificado al momento de la entrega.

“La obligación del funcionario es revisar esa viñeta antes de hacer la entrega. El manual lo establece claramente. Se le muestra el cadáver a la familia y el error ocurrió en ese proceso, ya que los familiares se dieron cuenta de que no era su pariente”, lamentó.

El director indicó que la equivocación fue confirmada cuando se procedió a entregar el segundo cuerpo, lo que permitió corregir de inmediato la situación.

Retiran de Medicina Forense cuerpo de niño fallecido en accidente vial en carretera a El Paraíso

“Al constatar el error en la entrega del segundo cuerpo, se avisó a la doctora, luego a mí, y acudimos personalmente para responder como institución y subsanar la falla”, enfatizó.

García aseguró que el caso nunca se manejó de forma oculta y que Medicina Forense asumió la responsabilidad correspondiente, confirmando que el error ya fue corregido.

Aunque no se detalló el tipo de sanción aplicada, el funcionario indicó que las medidas fueron de carácter administrativo. Por su parte, los familiares involucrados no se han pronunciado, mientras que las autoridades reiteraron que la situación fue debidamente solucionada.

