Salvador Nasralla se reúne con María Elvira Salazar y otros congresistas de EE UU

Washington, EE UU.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sostuvo una serie de reuniones en la capital de Estados Unidos con congresistas y otros sectores, donde abordó el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros tópicos. Parte de esos encuentros se dieron con la congresista María Elvira Salazar, quien ha cuestionado en diversas oportunidades al gobierno de Xiomara Castro.

Nasralla indicó que sostuvo "reuniones de trabajo en el capitolio con congresistas demócratas y republicanos. Dialogamos sobre temas clave como el TPS para los hondureños en Estados Unidos y el apoyo a la democracia en las elecciones del 30 de noviembre". A su vez, añadió: "Agradezco a los congresistas María Elvira Salazar, Jonathan Jackson, Salud Carbajal, Lou Correa y al embajador Pablo Zambrano por su tiempo y el cariño que muestran hacia Honduras. Seguimos construyendo puentes para un futuro mejor".

El candidato presidencial del Partido Liberal dijo que tras la reuniones, "habrá gente de Estados Unidos que va a colaborar con Honduras con millones de dólares en alimentos para nuestra gente cuando estemos en el gobierno. Mucha gente con buena voluntad que nos quiere ayudar y estoy seguro que eso será posible gracias al voto de ustedes". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este 17 de septiembre y en Estados Unidos, Nasralla había asegurado que, de ser presidente de Honduras, instalará la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).