Salvador Nasralla: “Mel Zelaya y JOH son igual de dañinos, ninguno busca los intereses de la nación”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial Salvador Nasralla, acusó al expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya de ser igual de dañino que su par Juan Orlando Hernández, señalando que ambos no buscan defender los intereses del pueblo. + Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector En las vísperas de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el también presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Nasralla comparó a Zelaya con Hernández, indicando que ambos son populistas y buscan mantener a la población pobre. “Yo creo que los dos son dañinos porque ninguno de los dos buscan los intereses de la nación, en el fondo son populistas y lo han demostrado. Lo que quieren es mantener a la gente pobre, porque mientras la gente es más pobre es más dependiente y necesitan de la dádiva del gobierno, de la limosna del gobierno para obligarlos a votar por ellos”, apuntó el funcionario de gobierno.

Asimismo, Nasralla continuó arremetiendo contra Mel Zelaya, acusándolo a él y a la presidenta Xiomara Castro de incumplir con su palabra. “Yo buscaba sacar a Juan Orlando Hernández, porque si no hubiéramos conformado la alianza ya habría vendido la mitad del país. Yo me metí a esto pensando que Mel Zelaya y Xiomara Castro tenían una firma, porque hay un documento en donde se comprometen a compartir el gobierno... Los comunistas no respetan su firma”, atizó. + Bancada del PSH revela a qué aspirantes a la Corte Suprema de Justicia no apoyará

Elección de la Corte Suprema de Justicia

Luego del anuncio del PSH sobre los 11 candidatos a magistrados que no apoyarán, Nasralla indicó que no apoyarán la propuesta presentada por Libre, arguyendo que no cree que mañana se conozcan a las nuevas autoridades del máximo tribunal del país.