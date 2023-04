Nasralla dice que junta directiva del Congreso es ilegal y que Redondo nunca perteneció al PSH

“Si Mel Zelaya anda diciendo que me dio la presidencia, yo ahora le digo que Luis Redondo es tuyo, en el compromiso que firmaste elegir a un presidente en funciones que sea legítimo. Hoy Luis Redondo es de Libre, no es del PSH, por lo tanto yo exijo unas nuevas elecciones para una junta directiva legal, legítima, que responda a los intereses”, aseveró Nasralla en una entrevista a HRN.

“Yo no sabía realmente que la gente cambiaba con el poder, porque yo no cambié, pues he tenido poder toda mi vida y no he cambiado, pero aparentemente a él el hecho de que le digan señor presidente del Congreso Nacional lo deja muy contento e imagino que le abre las puertas en lugares donde no era aceptado”, dijo Nasralla.

Nasralla también arremetió contra el asesor presidencial Manuel Zelaya, asegurando que junto a Luis Redondo lo engañaron a él, Pedro Barquero y Maribel Espinoza a la hora de firmar una alianza electoral en octubre de 2021.

“Entre ambos decidieron engañarme a mí, Pedro Barquero y Maribel Espinoza. La mayor parte de la gente me dijo que cediera en lo personal y le diera la cabeza de la candidatura a esta señora (Xiomara Castro) como ella lo hizo en 2017. Mel incluso me dijo que ‘vos vas a gobernar más que ella porque no le gusta’”, sentenció Nasralla.