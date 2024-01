Rosenthal y Zelaya se enfrentan en X por expulsión de alcalde y diputada: “Delincuente confeso” y “pícaro”

Ante los cuestionamientos, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal , no tardó en responderle a Zelaya, señalándolo de no tener “ninguna altura moral para cuestionar a nadie” y lo acusó de desfalcar las arcas del PL.

Ante la acusación de Zelaya, la reacción de Rosenthal no se hizo esperar y lo llamó “pícaro” al tiempo de exigirle que devuelva el dinero al partido.

En esa ocasión los liberales discutieron porque Luis Zelaya anunció que no votaría por Rosenthal debido a “su perfil y por sus antecedentes delictivos” (en referencia a la sentencia que cumplió el empresario en una cárcel en Estados Unidos).

Esta no es la primera confrontación que se da entre Zelaya y Rosenthal a través de redes sociales, pues en agosto de 2021 se enfrascaron en otra discusión pública.

Ante la referencia a su proceso penal en el país del norte, Rosenthal dijo -durante una entrevista- “Allí lo escuché (a Luis Zelaya) diciendo que él puede ir a Estados Unidos y que yo no; es cierto, yo no puedo ir a Estados Unidos, pero puedo entrar a la casa de mi mamá y él no puede entrar a la casa de su mamá”, dijo el empresario evocando la disputa legal que vivía la familia de Zelaya.