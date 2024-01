Comisión disciplinaria del PL expulsa a Erick Mejía y Kritza Pérez

Agregó que “si ellos desean apelar lo van a hacer ante el CCEPL, yo no puedo manifestarme porque me podrían recusar”.

La Comisión Disciplinaria convocó este día al edil de Texiguat quien no se presentó a la audiencia y a los cinco diputados liberales acusados de incumplir la línea partidaria al integrar la junta directiva del Congreso Nacional.

“De manera formal nadie me lo ha comunicado, no me extrañaría esta decisión de una institución que se ha venido equivocando desde 2009”, aseveró el edil de Texiguat.

Continuó: “Yo soy del criterio que deberían también de someter al tribunal aquellos miembros del CCEPL que marchan con el BOC, o a los magistrados liberales que avalaron la reelección”.

Mejía no descartó más adelante recurrir a instancias de Derechos Humanos, ya que consideró el pensar diferente no es un justificante de su expulsión.