Rodolfo Pastor renuncia como secretario de la Presidencia para unirse a campaña de Rixi Moncada

Mediante una carta, Pastor comunicó que “la presidenta Xiomara Castro ha aceptado mi renuncia al cargo con que me honró. Agradezco su confianza y la oportunidad de servir que me brindó. Con sentido del momento histórico, he decidido unirme al trabajo de construir junto al pueblo, la candidata Rixi Moncada y el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, la próxima victoria del Partido Libre”.