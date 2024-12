Disputa entre Roberto Contreras y Octavio Pineda por derrumbes en CA-4

“A pesar de ser una carretera nacional, con el apoyo de empresarios, he logrado despejar el paso en la CA-4 para habilitar salida a occidente y Cofradía (perteneciente a San Pedro Sula)”, precisó el alcalde Contreras.

4

Si bien el mensaje anterior tiene un tono informativo, las siguientes publicaciones insinuaban que la alcaldía sampedrana actuó ante la desobligación del gobierno central o, al menos, así lo interpretó un buen número de seguidores.

5

“Como alcalde no puedo usar maquinaria municipal porque la ley no me lo permite, pero existe voluntad de mi equipo de la Gerencia de Infraestructura, y la buena relación con la empresa privada, para dar soluciones, estamos 24/7 vigilantes”, expresó el edil.

6

Y Contreras remató: “Escuchamos, pero no juzgamos”.