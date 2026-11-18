San Pedro Sula, Honduras.-Cuatro integrantes del Partido Liberal de Honduras estarían bajo amenaza de muerte por el Cártel del Diablo, denunció este miércoles el presidente de la institución y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.
El dirigente liberal informó que recibió reportes sobre las intimidaciones contra los cuatro miembros del partido, de quienes afirmó que no revelaría las identidades por seguridad.
Contreras señaló que las amenazas estarían relacionadas con las operaciones de esta estructura criminal en el departamento de Yoro, donde las autoridades han desarrollado acciones contra el Cartel del Diablo.
Contreras afirmó que, ante estas acciones, la sede del Partido Liberal ya cuenta con resguardo de seguridad y que también se asignará protección a las personas que estarían en peligro.
El presidente de la institución política, de igual manera, hizo un llamado urgente al ministro de Seguridad para que intervenga y adopte medidas frente a los hechos violentos.
"Hacemos un llamado urgente al ministro de Seguridad para que de inmediato controlen estos hechos violentos que ponen muy mal a Honduras y afectan nuestra imagen como país internacionalmente", manifestó Contreras a través de un medio de comunicación local de la zona norte.
La denuncia se conoce en medio de la preocupación por la presencia y las actividades del denominado Cártel del Diablo en el departamento de Yoro, donde este miércoles se registraron cuatro masacres que dejan 12 víctimas.
Contreras insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar que las intimidaciones contra los integrantes del Partido Liberal se conviertan en hechos de violencia.