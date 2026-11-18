San Pedro Sula, Honduras.-Cuatro integrantes del Partido Liberal de Honduras estarían bajo amenaza de muerte por el Cártel del Diablo, denunció este miércoles el presidente de la institución y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

El dirigente liberal informó que recibió reportes sobre las intimidaciones contra los cuatro miembros del partido, de quienes afirmó que no revelaría las identidades por seguridad.

Contreras señaló que las amenazas estarían relacionadas con las operaciones de esta estructura criminal en el departamento de Yoro, donde las autoridades han desarrollado acciones contra el Cartel del Diablo.